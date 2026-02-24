Condannato per reati di droga e detenzione di armi | in carcere

Un cittadino straniero finisce in carcere per reati legati a droga e armi, dopo che i Carabinieri di Santa Maria a Monte hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo è stato arrestato nella sua abitazione, dove sono stati trovati sostanze stupefacenti e un’arma da fuoco. La misura restrittiva è stata decisa per evitare che possa compromettere le indagini in corso. L’arresto ha portato alla sequestro di diversi elementi sospetti.

I fatti risalgono allo scorso aprile. Il giovane è stato rintracciato a Santa Maria a Monte Nella mattinata dello scorso 20 febbraio i Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa quattro giorni prima, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, nei confronti di un cittadino straniero di 23 anni, ritenuto responsabile di gravi reati commessi nell'aprile 2025 nel senese, tra cui concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi clandestine.Il 23enne deve espiare una pena definitiva pari a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.