Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Il concorso PNRR3 per i docenti di secondaria si complica a causa delle prove pratiche e orali, che proseguono in diverse regioni. Le commissioni hanno completato l’estrazione delle lettere di inizio e stanno avviando le sessioni di esame. Le prove coinvolgono molte classi di concorso e richiedono un impegno notevole da parte dei candidati. La fase si svolge in più sedi scolastiche con appuntamenti distribuiti nel mese di aprile.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3: la prova orale