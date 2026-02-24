Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR3 è stato avviato dopo l’estrazione delle lettere, che ha determinato le convocazioni per le prove orali. La causa di questa fase riguarda il decreto con cui sono stati selezionati i candidati per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Le lettere estratte indicano le date e i luoghi delle prove, coinvolgendo centinaia di insegnanti in tutta Italia. Gli aspiranti docenti attendono ora con trepidazione le prossime comunicazioni ufficiali.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento.