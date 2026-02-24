Conclusa l’odissea di Julia costretta a dormire in cantina Restituite le chiavi | Ma ha lasciato danni e debiti Non affitterò più a nessuno

Julia Turcanu, 51 anni, ha passato mesi a dormire in una cantina dopo che l’inquilina ha lasciato l’appartamento senza pagare gli ultimi mesi. La causa risiede in danni e debiti accumulati, che hanno reso impossibile la ripresa della proprietà. I proprietari hanno deciso di non affittare più a nessuno, anche a causa delle difficoltà incontrate. Ora, con le chiavi restituite, l’incubo sembra finito, ma restano le conseguenze di questa vicenda.

Reggio Emilia, 24 febbraio 2026 – Dopo mesi di tensione e di notti al freddo, tra le nude mura di una cantina, sembra essere conclusa l'odissea di una donna di origine moldava, Julia Turcanu, di 51 anni, che si è ritrovata senza la possibilità di rientrare nel suo appartamento alla scadenza del contratto di affitto che aveva stipulato con una inquilina. Casa occupata da un'abusiva, costretta a vivere in cantina: "Cinque mesi da incubo" L'inquilina non se n'è andata. La scorsa estate, dopo dodici mesi di utilizzo dell'alloggio, in via Primo Maggio a Novellara, l'inquilina avrebbe dovuto liberare la casa, per consentire alla proprietaria di tornare ad abitarci, dopo mesi trascorsi a vivere altrove come badante in servizio 24 ore su 24.