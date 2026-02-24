Concerto per quartetto d' archi dalla Scuola di Musica Chiavi d' Ascolto

Il concerto per quartetto d'archi della Scuola di Musica Chiavi d’Ascolto si svolge a causa della fine della stagione, attirando molti appassionati. I Solisti di San Valentino, un gruppo di musicisti formati nel 2014, salgono sul palco per offrire un'esibizione intensa e coinvolgente. La loro collaborazione si basa su una forte amicizia e sulla passione condivisa per la musica. L’evento si tiene nell’auditorium della scuola, con posti già prenotati.

Ultimo appuntamento della Stagione Concertistica organizzata dalla Scuola di Musica Chiavi d'Ascolto, vede salire sul palco I Solisti di San Valentino: questi artisti eclettici legati da una profonda amicizia, dall'amore per la musica e dal desiderio di divulgarla, sono attivi dal 2014 prevalentemente sul territorio bolognese. Hanno all'attivo più di 100 concerti, tra cui ricordiamo presso l'Abbazia di Santa Cecilia della Croara, monumento di pace UNESCO, e il Duomo di Mirandola, per il restauro dell'organo dopo il terremoto del 2012. Nella suggestiva cornice del MAS, eseguiranno musiche di W. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Quartetto d’Archi. Un concerto per fare memoriaIn occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, la Fondazione del Teatro Grande di Brescia e Casa della Memoria di Brescia organizzano un concerto del Quartetto d’Archi di Torino.

Gussago: concerto natalizio a lume di candela per quartetto d'archiNel suggestivo scenario dell’Auditorium Camillo Togni di Gussago, si svolge un Concerto Natalizio a lume di candela, interpretato da un quartetto d’archi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Empoli, concerto del quartetto d’archi tra Haydn e Sostakovic; Torna il Quartetto di Venezia e porta Beethoven al Borromeo; Il Belcea Quartet in concerto per Ferrara Musica e al Teatro Regio; Il Quartetto Goldberg alla Gioventù musicale: domenica il concerto.

Empoli, concerto del quartetto d’archi tra Haydn e SostakovicIl 22 febbraio terzo appuntamento della rassegna ‘Domeniche in Salotto’ al teatro Il Momento ... msn.com

Quartetto Magna Graecia in concerto - Serate MusicaliLunedì 2 marzo 2026 alle ore 20.45 la Sala Puccini del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (via Conservatorio 12) ospita, nell'ambito delle Serate Musicali, il concerto del Quartetto Magna Graecia, ... mentelocale.it

Dopo aver fatto pace, il sindaco ha consegnato le chiavi della città a Papà del Gnoco e insieme hanno inaugurato una sfilata conclusa tra musica e coriandoli con il grande abbraccio di Piazza San Zeno - facebook.com facebook