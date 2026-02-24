Concerti ed eventi dedicati alla ' Città dei Trulli' ad Alberobello parte la call comunale

Un nuovo avviso comunale invita artisti e organizzatori a contribuire con proposte per i prossimi eventi ad Alberobello, nota per le sue case a forma di cono. La decisione nasce dalla volontà di coinvolgere la comunità locale nella pianificazione delle iniziative estive. La richiesta si rivolge a chi desidera proporre concerti, spettacoli e attività culturali. La scadenza per la presentazione delle idee è fissata entro la fine del mese.

Una chiamata istituzionale per fornire spunti e idee che arricchiscano il programma delle manifestazioni nella 'Città dei Trulli'. Il Comune di Alberobello ha lanciato l'Avviso pubblico dedicato alla 'Manifestazione di Interesse per la realizzazione di eventi e iniziative da inserire nel calendario ufficiale del progetto 'We Are in Trulli', attivo da marzo a ottobre 2026. 'We Are in Trulli 2026' nasce dal desiderio di trasformare Alberobello in un palcoscenico vivo, dove cittadini e visitatori possano partecipare a esperienze culturali indimenticabili e prendere parte attiva alla storia e tradizione della cittadina in provincia di Bari.