Con-Sidera e Le parolacce di Dante per il fine settimana al Teatro Garage

Il Teatro Garage ospita due spettacoli nel fine settimana, tra cui “Con-Sidera”. La rappresentazione nasce dalla visione della compagnia Liberitutti, che ha scelto di reinterpretare il mito delle tre Moire in chiave moderna. La serata si svolge venerdì 27 febbraio alle 21 alla Sala Diana, attirando un pubblico interessato a rielaborazioni creative di temi classici. La pièce si concentra su riflessioni e dialoghi che coinvolgono gli spettatori.

Venerdì 27 febbraio alle 21 alla Sala Diana del Teatro Garage, la compagnia Liberitutti propone lo spettacolo “Con-Sidera” da un’idea di Laura Costa Reghini che rilegge in chiave contemporanea il mito delle tre Moire. Cloto, Lachesi e Atropo sono le tre figure femminili che rappresentano l’inizio, il percorso e la fine di ogni esperienza umana. In uno spazio scenico essenziale arricchito da giochi di luce e dai costumi di Francesca Traverso, si alternano dialoghi e azioni fisiche. Il lavoro sul corpo e sui movimenti di scena, curato da Sara Due Torri, non solo accompagna il testo, ma diventa linguaggio ed esprime temi come l’attesa, il desiderio, l’errore e la possibilità di ricominciare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

