Con Agridrive 5.0 al Cap

L’introduzione di Agridrive 5.0 al Cap deriva dall’esigenza di modernizzare l’agricoltura tradizionale. La nuova piattaforma integra strumenti digitali all’avanguardia che migliorano la pianificazione e l’efficienza delle attività agricole. I produttori possono ora monitorare e controllare le proprie operazioni con maggiore precisione, grazie a dispositivi di ultima generazione. Questa innovazione cambia radicalmente le pratiche agricole, aumentando la produttività e riducendo i sprechi. La diffusione di queste tecnologie accelera la trasformazione del settore primario.

Le soluzioni tecnologicamente più avanzate disponibili oggi sul mercato, unitamente ai dispositivi digitali di ultima generazione che stanno rapidamente trasformando in modo sostanziale le gestione dei modelli agricoli verso un settore primario 5.0, sono stati al centro dell'incontro che il Consorzio Agrario di Parma ha organizzato presso la sede di strada dei Mercati all'interno del focus educational nell'ambito del progetto AgriDrive 5.0 dedicato agli studenti del Polo Agroindustriale Galilei Bocchialini. I temi dell'agricoltura di precisione, della sicurezza degli agricoltori che operano direttamente nelle molteplici fasi produttive e della sostenibilità ambientale ed economica sono stati approfonditi dal responsabile del Settore Meccanizzazione Paolo Pagliarini che ha presentato l'impiego concreto nei diversi processi di tecnologie intelligenti, sistemi digitali integrati e strumenti avanzati per una gestione più efficiente e, al contempo, responsabile delle risorse che impiega.

Gruppo Cap: modello aggregazione con Alfa in LombardiaIl gruppo Cap ha scelto di collaborare con Alfa per rafforzare i servizi idrici in Lombardia.

Ue, ulteriore ribasso al price cap del petrolio russoL’Unione europea ha annunciato una riduzione del price cap sul petrolio russo, che dal 1° febbraio sarà fissato a 44,10 dollari al barile, in calo rispetto ai 47,60 dollari attuali.