Comunicato Stampa | Consiglio Veneto approva mozione per favorire una pace duratura e giusta in Ucraina

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una mozione per promuovere una pace stabile e giusta in Ucraina, a seguito delle tensioni crescenti nella regione. La decisione deriva dalla preoccupazione per i recenti scontri e dalla richiesta di iniziative diplomatiche più decise. Con 27 voti favorevoli, il provvedimento chiede un impegno concreto per favorire il dialogo tra le parti coinvolte. La proposta ora passa alla fase di discussione pubblica.

Nella seduta odierna del Consiglio regionale del Veneto, è stata approvata, con 27 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti, la Mozione n. 44, a prima firma del consigliere regionale Sonia Brescacin (Misto), “Guerra in Ucraina, la Regione del Veneto a favore di una pace giusta e duratura.” “Un manifesto per raggiungere la pace.”, ha sintetizzato Brescacin. Apertamente contrario al provvedimento Stefano Valdegamberi (Lega- LV), per il quale “la Mozione non fa un'operazione di verità. La diplomazia non deve chiudere le porte al ‘nemico': bisogna approfondire le ragioni di tutti. Siamo caduti in una trappola politico finanziaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva Risoluzione a sostegno delle candidature UNESCOIl Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità una risoluzione a sostegno delle candidature UNESCO.

Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto approva Risoluzioni in materia di Politica agricola comune e sicurezza urbanaIl Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi alcune risoluzioni sulla politica agricola e sulla sicurezza urbana.

Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto approva Risoluzione su candidatura UNESCO su Bolca e ValpolicellaConsiglio Veneto approva Risoluzione a sostegno delle candidature UNESCO del sito geopaleontologico di Bolca e della tecnica di appassimento delle uve della Valpolicella (Arv) Venezia, 10 febbraio 202 ... laprovinciadicomo.it

