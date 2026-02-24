Comune incarichi onorari L’impegno non retribuito? Sostenibile solo per pochi

Il Comune di Siena ha assegnato incarichi onorari, generando polemiche, perché molti si chiedono se l’impegno volontario sia davvero sostenibile. Cristiano Leone, presidente della Fondazione Santa Maria della Scala, ha presentato la candidatura per dirigere i musei di Roma e Capri, attirando attenzione sulle responsabilità non retribuite. Questa situazione mette in discussione le condizioni di chi svolge compiti così delicati senza compenso. La questione rimane aperta e suscita molte domande.

La polemica sorta sulla candidatura presentata dal presidente della Fondazione Santa Maria della Scala Cristiano Leone per per la direzione dei musei nazionali della città di Roma (Pantheon e Castel Sant'Angelo) e dei musei e parchi archeologici di Capri accende i riflettori sugli incarichi onorari attribuiti dal Comune di Siena. Il termine 'onorario' può essere tradotto con 'non retribuito' e quindi giustificherebbe il tentativo del presidente Leone di guardare altrove. La medesima situazione si registra alla Biblioteca degli Intronati, dove il presidente Raffaele Ascheri già in passato aveva sollevato il problema: "Non ho una segretaria – ripete ancora oggi –, quindi devo organizzare tutti gli eventi personalmente.