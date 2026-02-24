Come vedere il Festival di Sanremo 2026 in tv in 4k e perché alcuni in realtà lo vedranno peggio

Il festival di Sanremo 2026 si può seguire in TV in 4K grazie all’introduzione di nuove tecnologie di trasmissione. Tuttavia, alcuni spettatori potrebbero avere una qualità d’immagine inferiore, a causa delle differenze tra i vari dispositivi e impianti di ricezione. La scelta delle piattaforme e le reti utilizzate determinano spesso la qualità visiva. La gara musicale si avvicina e molti si chiedono come sarà la visione in casa.

Il Festival di Sanremo non è solo la vetrina della canzone, ma storicamente fa da apripista alle grandi innovazioni tecnologiche della televisione di Stato. L'edizione 2026 non fa eccezione: in occasione della prima serata del 24 febbraio, la Rai ha attivato il canale Rai 4K al numero 101 del telecomando, portando per la prima volta l' Ultra HD direttamente sul digitale terrestre. La vera novità è infrastrutturale. Fino a oggi, l'altissima definizione della Rai era accessibile solo via satellite o tramite connessione Internet (utilizzando la tecnologia ibrida HbbTV sulle smart TV). Da oggi, invece, il segnale arriva direttamente via etere attraverso la rete di seconda generazione DVB-T2.