Come sta Tommaso Giacomel? Reso noto il problema alle Olimpiadi | sfuma il sogno Coppa del Mondo

Tommaso Giacomel ha accusato un malore durante la Mass Start di Anterselva, un evento che ha interrotto bruscamente la sua gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La FISI ha confermato che le sue condizioni sono stabili, ma il problema ha messo in discussione la possibilità di partecipare alla prossima Coppa del Mondo. I medici stanno monitorando attentamente il suo recupero. La sua assenza potrebbe influenzare le future competizioni.

La FISI ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni del biathleta Tommaso Giacomel, dopo il malore che lo aveva costretto a ritirarsi nel corso della Mass Start di Anterselva in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A conti fatti la stagione dell’azzurro rischia di essere già finita, perché il problema si è rivelato più importante rispetto a quanto comunicato in un primo momento. Come riporta il bollettino federale, il 25enne trentino “ ha concluso la serie di indagini diagnostiche presso l’ospedale Galeazzi di Milano svolte dalla Commissione Medica FISI in collaborazione con il professor Daniele Andreini, dove è stato sottoposto ad una TAC, ad una risonanza magnetica e ad un test da sforzo massimale, tutti risultati nella norma. 🔗 Leggi su Oasport.it

Chi è Tommaso Giacomel, il biatleta che sta dominando la Coppa del Mondo che un azzurro non ha mai vintoTommaso Giacomel è un biatleta italiano che sta emergendo nella Coppa del Mondo, distinguendosi per le sue prestazioni.

Tommaso Giacomel, Olimpiadi da incubo: apice in Coppa del Mondo? Inseguimento compromesso, resta una carta individualeTommaso Giacomel ha vissuto una Olimpiade difficile, poiché un errore durante la staffetta mista ha compromesso la sua gara di inseguimento, anche se ha comunque ottenuto un argento in staffetta.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Giacomel, che sollievo: Escluse complicazioni, si è già aggregato alla squadra; Giacomel, ritiro shock da primo nella mass start: È devastante. Ecco cosa ha avuto e come sta; Aggiornamento sulle condizioni di Tommaso Giacomel; Tommaso Giacomel sta meglio dopo il malore che lo ha costretto al ritiro durante la Mass Start.

Giacomel, ritiro shock da primo nella mass start: È devastante. Ecco cosa ha avuto e come staDopo il secondo poligono, Tommaso era passato davanti a tutti ma dopo aver accusato un malore ha scelto di non concludere la gara. E su Instagram scrive: Molte cose mi passano per la testa al momento ... gazzetta.it

Paura per Giacomel, stop per un malessere e dolore al fianco: i risultati dei primi esami mediciTommaso Giacomel, ritiratosi dopo il secondo poligono mentre conduceva la mass start maschile di Anterselva per un malessere, è stato accompagnato alla clinica mobile allestita appositamente nella l ... corrieredellosport.it

Era primo all'uscita del secondo poligono Tommaso Giacomel, poi qualcosa si è inceppata. Non riusciva più a respirare. Sicuramente oltre alla paura, al fatto di non capire cosa stesse succedendo, la frustrazione di chi si trova primo in una Olimpiade e deve m - facebook.com facebook

Tommaso Giacomel ha accusato un leggero malore durante la gara olimpica di biathlon e si è fermato lungo il percorso, dove è stato subito assistito dal medico della squadra. Ora sta meglio e si muove autonomamente. Lo rende noto la Fisi. : ANSA/PIER x.com