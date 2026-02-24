Come sta Tommaso Giacomel | i risultati degli ultimi controlli

Tommaso Giacomel ha recentemente sostenuto controlli al Galeazzi di Milano, dopo aver accusato malori durante l’allenamento. La causa sembra essere un problema di salute che ha richiesto l’intervento dei medici. I risultati degli esami hanno evidenziato alcune criticità, portando a un’attenta analisi della sua condizione. Nei prossimi giorni, il biatleta effettuerà nuovi controlli prima di riprendere le sessioni di allenamento. La sua situazione resta sotto osservazione.

Il biatleta azzurro ha completato gli accertamenti al Galeazzi di Milano. Tra due settimane nuovi controlli prima del ritorno agli allenamenti. Aggiornamento positivo sulle condizioni di Tommaso Giacomel. Il biatleta azzurro ha terminato la serie di accertamenti diagnostici presso l'ospedale Galeazzi di Milano, dove è stato seguito dalla Commissione Medica FISI in collaborazione con il professor Daniele Andreini.

Come sta Tommaso Giacomel? Reso noto il problema alle Olimpiadi: sfuma il sogno Coppa del MondoTommaso Giacomel ha accusato un malore durante la Mass Start di Anterselva, un evento che ha interrotto bruscamente la sua gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Chi è Tommaso Giacomel, il biatleta che sta dominando la Coppa del Mondo che un azzurro non ha mai vintoTommaso Giacomel è un biatleta italiano che sta emergendo nella Coppa del Mondo, distinguendosi per le sue prestazioni.

Come sta Tommaso Giacomel? Reso noto il problema alle Olimpiadi: sfuma il sogno Coppa del MondoLa FISI ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni del biathleta Tommaso Giacomel, dopo il malore che lo aveva costretto a ritirarsi nel corso della ... oasport.it

Per Tommaso Giacomel un'ablazione cardiaca: nuovo controllo fra due settimanePer Tommaso Giacomel sono quindi scattati accurati controlli medici, come spiega un comunicato della Fisi, la Federazione italiana degli sport invernali: ... rainews.it

Era primo all'uscita del secondo poligono Tommaso Giacomel, poi qualcosa si è inceppata. Non riusciva più a respirare. Sicuramente oltre alla paura, al fatto di non capire cosa stesse succedendo, la frustrazione di chi si trova primo in una Olimpiade e deve m - facebook.com facebook

Tommaso Giacomel ha accusato un leggero malore durante la gara olimpica di biathlon e si è fermato lungo il percorso, dove è stato subito assistito dal medico della squadra. Ora sta meglio e si muove autonomamente. Lo rende noto la Fisi. : ANSA/PIER x.com