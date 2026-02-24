Come funziona la votazione a Sanremo 2026 | nessun televoto per la prima serata

Il regolamento di Sanremo 2026 stabilisce che il primo voto avviene solo tramite la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, senza televoto. La decisione di eliminare il coinvolgimento del pubblico nella prima serata deriva dalla volontà di affidare alla giuria il giudizio iniziale. Durante la serata di martedì 24 febbraio, sono stati pronunciati i primi verdetti senza il contributo diretto degli spettatori. La fase di votazione proseguirà nelle serate successive con modalità diverse.

La votazione a Sanremo 2026 si basa sulla procedura stabilita dal regolamento ufficiale. Nel corso della prima serata di martedì 24 febbraio, il potere decisionale è affidato esclusivamente alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, rimandando il coinvolgimento dei telespettatori alle serate successive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

