Com' è cambiato il look di Laura Pausini in 30 anni di carriera Da timida esordiente a star internazionale

Laura Pausini ha trasformato il suo stile in trent’anni di carriera, passando da una giovane timida a un’icona del pop internazionale. La causa di questa evoluzione risiede negli anni di esperienza e nelle scelte di moda che ha fatto lungo il percorso. Durante una recente intervista, ha mostrato foto di vecchi look e ha spiegato come la sua immagine sia cambiata nel tempo. La sua metamorfosi continua a catturare l’attenzione dei fan.

Lasciamo da parte i giudizi che ormai si levano puntuali ogni volta che si annuncia che "Laura Pausini fa cose". Sospendiamoli un attimo e proviamo solo a pensare alla cantante, a focalizzarla nella figura, magari nell'ultima apparizione pubblica alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che è il ricordo più recente: sguardo fermo, concentrazione massima durante l'inno nazionale, il sorriso aperto come le braccia alla fine di un'esibizione di certo impegnativa. Piaccia o non piaccia, la presenza scenica di Laura Pausini è quella di un'artista di chiara fama internazionale, la stessa che dimostrerà di avere in queste cinque serate di Sanremo 2026.