Comacchio | Polizia Locale in crisi turni estremi e mezzi obsoleti

A Comacchio, la Polizia Locale vive una crisi causata da turni estremi e mezzi vecchi. La mancanza di risorse adeguate spinge gli agenti a lavorare molte ore senza pause, mentre i veicoli usurati non garantiscono sicurezza e affidabilità. Questa situazione mette sotto pressione il lavoro quotidiano degli agenti e aumenta i rischi per la comunità. La situazione rimane critica e necessita di interventi urgenti.

Comacchio: Polizia Locale tra turni massacranti e mezzi inquinanti. A Comacchio, la Polizia Locale affronta una crisi profonda che rischia di compromettere la sicurezza dei cittadini. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Bruno Calderoni ha sollevato la questione, evidenziando condizioni di lavoro insostenibili per gli agenti. Con solo 40 unità in totale, di cui metà impiegate in uffici, la situazione operativa è critica. La centrale operativa è descritta come in condizioni pietose, e i mezzi in dotazione sono vecchi e inquinanti, con turni di sei giorni la settimana, cinque ore e cinquanta minuti al giorno, senza un vero riposo.

Porcari investe nella sicurezza. La Polizia Locale farà più turni serali. Anche per garantire gli eventi estiviLa Polizia Locale di Porcari ha deciso di aumentare i turni serali e notturni.

Trasporti marittimi: “Mezzi obsoleti, ritardi e corse cancellate”. La protesta del sindacoIl sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, denuncia problemi seri nei collegamenti marittimi dell’isola.

