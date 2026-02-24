Colpo dell’Under 16 | il successo a Chiavari vale l’8° posto

L’Under 16 della Reggiana ha conquistato una vittoria importante a Chiavari, dove ha battuto 3-2 la Virtus Entella. La causa è stata la determinazione dei giovani calciatori, che hanno segnato grazie a Propato, Koguashvili e a un’autorete avversaria. La partita ha visto i ragazzi di mister Bertoni lottare fino all’ultimo minuto, portando a casa punti fondamentali per la classifica. Il risultato rafforza le speranze di miglioramento del team.

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo dell’Under 16: il successo a Chiavari vale l’8° posto

Colpo esterno dell' Under 16 della Reggiana (nella foto). La formazione di mister Bertoni coglie un successo prezioso a Chiavari, piegando 3-2 la Virtus Entella grazie a Propato, Koguashvili e ad un'autorete. Si tratta del settimo successo stagionale dei granata, che salgono così all'ottavo posto della graduatoria, scavalcando il Sassuolo, e mettendo nel mirino il Modena, distante ora una sola lunghezza: il derby del Secchia, in programma in casa il prossimo fine settimana, potrebbe permettere un ulteriore salto di qualità. Anche l'Under 15 era impegnata sul campo dei liguri, ma in questo caso il risultato è ben diverso: la Virtus Entella si impone 2-0 con doppietta di Shkira e aggancia così la Reggiana al terzultimo posto della graduatoria in compagnia della Carrarese.