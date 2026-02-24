Colosseo e Montecitorio illuminati con i colori della bandiera Ucraina

Il Colosseo e Montecitorio si tingono di blu e giallo a causa di una decisione governativa, con l’obiettivo di mostrare sostegno all’Ucraina. Il ministro Giuli spiega che questa scelta segue una serie di iniziative simili adottate nel tempo, per rafforzare i legami con il Paese coinvolto nel conflitto. L’illuminazione rimarrà accesa per alcune ore, attirando l’attenzione di passanti e visitatori. La decisione suscita reazioni tra i cittadini e gli esperti.

© Imolaoggi.it - Colosseo e Montecitorio illuminati con i colori della bandiera Ucraina

ROMA, 24 FEB – In occasione del quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina, questa sera, il Colosseo è stato illuminato con i colori della bandiera ucraina dal Tempio di Venere. Il Ministero della Cultura “con questo gesto lancia un segnale che va oltre il tributo visivo, riaffermando un legame di amicizia e vicinanza che, a quattro anni dall’inizio dell’aggressione russa, resta più solido che mai”. L’iniziativa “si inserisce nel solco di altre azioni realizzate negli anni per esprimere solidarietà internazionale e sensibilizzare l’opinione pubblica su eventi di particolare rilevanza, confermando il ruolo del patrimonio culturale italiano quale veicolo di messaggi condivisi a livello globale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it A Reggio Emilia festeggiano la bandiera italiana con i colori sbagliati. Scivolone del sindaco ex PciA Reggio Emilia, in occasione del 229° anniversario della Festa del Tricolore, si è verificato un errore nella rappresentazione della bandiera italiana. Via libera a russi e bielorussi con la bandiera, l'Ucraina boicotterà la cerimonia paralimpicaIl comitato paralimpico ucraino ha deciso di boicottare la cerimonia, perché i russi e i bielorussi potranno partecipare con le proprie bandiere.