Coldiretti in piazza a Genova | agricoltori e pescatori chiedono lo sblocco dei fondi

Coldiretti ha organizzato una manifestazione a Genova per protestare contro il mancato sblocco di fondi destinati a agricoltori e pescatori. La causa è il ritardo nel rilascio delle risorse promesse, che mette a rischio molte imprese locali. Centinaia di persone provenienti da diverse zone della Liguria hanno riempito la piazza per chiedere risposte rapide. La protesta si è concentrata sulla necessità di ottenere quanto loro spetta senza ulteriori ritardi.

La mobilitazione è partita simbolicamente dal mare. Alla Darsena di Genova hanno attraccato i pescatori, a testimonianza delle difficoltà che sta attraversando anche il comparto ittico ligure, per poi confluire insieme agli agricoltori in corteo verso il Palazzo della Regione Liguria. Un percorso che ha unito idealmente mare ed entroterra, due pilastri dell’economia regionale oggi accomunati da ritardi e incertezze. Al centro della protesta, ancora una volta, i pagamenti 2024-2025 non erogati e le risorse del Programma di Sviluppo Rurale ferme, che impediscono alle imprese di programmare investimenti e garantire continuità produttiva. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Frane e alluvioni, gli agricoltori: "Urgente lo sblocco dei 20 milioni per i territori colpiti"

Coldiretti torna in piazza per "salvare l'agricoltura europea": a Strasburgo anche gli agricoltori novaresi

