Coldiretti Campania | la Regione sospende il divieto di spandimento degli effluenti zootecnici

Coldiretti Campania annuncia che la Regione ha deciso di sospendere temporaneamente il divieto di spandimento degli effluenti zootecnici. La misura entrerà in vigore già oggi nella provincia di Caserta e domani in quella di Salerno, per consentire agli allevatori di gestire meglio le scorte di fertilizzanti. La sospensione, che durerà fino a una data ancora da definire, riguarda le aree agricole interessate dalle normative. La decisione ha generato reazioni tra gli addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti La Coldiretti Campania comunica che è stata concessa la sospensione del divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici nella provincia di Caserta a partire da oggi (24 febbraio 2026) mentre in quella di Salerno il provvedimento sarà in vigore da domani (25 febbraio 2026). La Regione Campania, dopo aver accolto la richiesta di Coldiretti, sottolinea che (durante tale sospensione) si possono effettuare spandimenti degli effluenti zootecnici, esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: l’azienda agricola che effettua lo spandimento sia in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

