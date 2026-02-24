Col tesoretto compravano iphone tv e pc | la procura Ue chiede l' arresto di 16 docenti e ricercatori italiani

Ecco l'introduzione richiesta: La procura europea ha avviato un'indagine su un gruppo di docenti e ricercatori italiani, accusati di aver utilizzato fondi pubblici per acquistare smartphone, televisioni e computer di lusso. La causa deriva da sospetti di corruzione e di manipolazione delle gare di appalto, che avrebbero favorito determinati fornitori. La richiesta di arresto coinvolge anche alcuni manager di società informatiche, sospettati di aver aiutato a nascondere le transazioni illecite. La vicenda riguarda circa 16 persone e alcuni pagamenti sospetti.

La Procura Europea (Eppo) ha chiesto l'arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e di alcuni manager e dipendenti di società informatiche accusati a vario titolo di corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. L'inchiesta riguarda la Sicilia e la Campania. Secondo i pm di Eppo, Gery Ferrara e Amelia Luise, i docenti facevano sì che gli enti presso cui lavoravano affidassero le forniture di beni e servizi a determinate società Informatiche ottenendo in cambio un "tesoretto" usato per comprare cellulari, smart tv e pc per uso personale o da regalare a familiari e conoscenti.

Corruzione e fondi Ue, la Procura europea chiede l'arresto di 16 docenti e ricercatori italiani. "Con il tesoretto compravano pc e tv"La Procura europea ha richiesto l’arresto di 16 docenti e ricercatori italiani coinvolti in un’indagine sulla corruzione legata ai fondi europei.

