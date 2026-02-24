Coin derubata a Roma Termini | indagati 21 tra carabinieri e Polfer

Una donna è stata derubata alla stazione Termini di Roma, e l’episodio ha portato all’indagine su 21 persone tra carabinieri e personale della Polfer. La rapina, avvenuta ieri pomeriggio, ha coinvolto un portafoglio lasciato incustodito da un viaggiatore, che è stato poi sottratto da un sospettato. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire l’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti presenti in stazione.

La stazione Termini di Roma è finita al centro di un caso di cronaca piuttosto particolare. Stavolta non c'entrano nulla i ritardi dei treni o gli scioperi del personale. Il caso riguarda un presunto furto ai danni dello store di Coin che si trova all'interno dello scalo ferroviario. Sembrerebbe che negli ultimi anni il negozio sia finito al centro di una serie di furti. A creare maggiore scandalo, però, è il tipo di indagati. Le autorità competenti hanno iscritto nel registro degli indagati 44 persone, tra cui 21 uomini e donne delle forze dell'ordine, provenienti dalla Polfer e dall'Arma dei Carabinieri, tutti in servizio alla stazione romana.

