Cognato accoltellato | 2 anni e mezzo per aggressione cadono

Alessandro Caari, 56 anni di Cavaso del Tomba, ha ricevuto una condanna di due anni e sei mesi per aver accoltellato il cognato durante una discussione familiare, causandogli ferite gravi. La decisione del tribunale di Treviso ha eliminato l’accusa di tentato omicidio, ridimensionando la gravità dell’episodio. L’episodio si è verificato in un’abitazione locale, dove le tensioni sono sfociate in una lotta con armi da taglio. La vicenda si conclude con questa sentenza definitiva.

Due anni e mezzo per l’accoltellamento al cognato: cade l’accusa di tentato omicidio Il tribunale di Treviso ha condannato Alessandro Caari, 56enne di Cavaso del Tomba, a due anni e sei mesi di reclusione per lesioni personali aggravate. La sentenza, emessa oggi, ha derubricato l’accusa di tentato omicidio che aveva portato Caari sul banco degli imputati per l’aggressione al cognato Marco Cari nella notte di Pasqua del 2021. Le ferite riportate dalla vittima, pur gravi, non sarebbero state tali da mettere in pericolo la sua vita, secondo la consulenza medica presentata dalla difesa. La vicenda risale alla notte tra il 3 e il 4 aprile 2021, quando Cari fu accoltellato due volte alla schiena in un parchetto di via Cima Mandria a Montebelluna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

