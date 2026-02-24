Coccia lascia Forza Italia | Tutto distrutto

Sante Coccia, di Castorano, ha deciso di abbandonare Forza Italia, accusando il partito di aver portato a un caos interno. La sua scelta deriva da divergenze sulla gestione delle ultime campagne elettorali e sulla direzione politica del gruppo. Coccia ha annunciato la sua intenzione di dedicarsi a nuovi progetti, lasciando un vuoto nella regione. La sua decisione apre una fase di incertezza nel panorama locale.

Scossone politico nella Vallata del Tronto. Sante Coccia, di Castorano, lascia Forza Italia e lo fa senza mezzi termini. Una decisione maturata tra malumori e delusioni, formalizzata con una lettera indirizzata al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nella comunicazione, Coccia non usa toni diplomatici. "Pregiatissimo ministro, le comunico le mie dimissioni visto che in questo partito valgono i raccomandati e chi lavora onestamente non viene considerato", scrive, puntando il dito contro la gestione interna del partito nelle Marche. Nel mirino finisce anche il coordinatore regionale Francesco Battistoni, nominato commissario per la regione, accusato di aver "distrutto il partito nella provincia di Ascoli" e di non aver mai convocato un’assemblea degli iscritti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

