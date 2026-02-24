Claudio Cavalloro morto a 62 anni il fotografo di Viterbo | Si è spento un sorriso spontaneo e sincero

Claudio Cavalloro, fotografo di Viterbo, è morto improvvisamente a 62 anni per cause naturali. La sua scomparsa ha lasciato sgomento tra amici e colleghi, che ricordano il suo sorriso sincero e la passione per la fotografia. Cavalloro aveva dedicato la vita a catturare momenti autentici della città, diventando un volto noto e stimato. La sua assenza si fa sentire in un luogo che apprezzava profondamente.

Lutto in città per l'improvvisa e prematura scomparsa di un uomo conosciuto e benvoluto da tutti. I ricordi È morto il fotografo Claudio Cavalloro e un silenzio carico di incredulità attraversa Viterbo. Se ne è andato improvvisamente a 62 anni, lasciando un vuoto profondo in una città che lo conosceva, lo apprezzava e gli voleva bene. Il suo nome, dalla sera del 23 febbraio, ha iniziato a rimbalzare di telefono in telefono e sui social, accompagnato da messaggi di affetto e incredulità. Cavalloro viene ricordato per la sua presenza discreta, uno di quelli che sapeva farsi voler bene senza clamore: sempre pronto a tendere una mano, a regalare un sorriso, a trovare le parole giuste nei momenti difficili. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Morto Eric Dane, il ‘Dottor Bollore’ di Grey’s Anatomy si è spento a 53 anniEric Dane, noto per aver interpretato il Dottor Bollore in Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni a causa di complicazioni legate a una malattia. Abbadia Lariana in lacrime: si è spento il sorriso di Chiara MigliareseChiara Migliarese, residente ad Abbadia Lariana, è morta all’età di 41 anni, lasciando la comunità in ginocchio.