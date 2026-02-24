Claudio Calzana Dino Oberti Chiara Delfanti e Lorenzo Baravalle | la settimana di Tierra!

Claudio Calzana, Dino Oberti, Chiara Delfanti e Lorenzo Baravalle partecipano alla settimana di “Tierra!” per condividere esperienze e idee. La rassegna culturale itinerante, organizzata dal Sistema Bibliotecario di Dalmine, presenta incontri gratuiti con prenotazione, focalizzati su temi attuali e storie locali. Questi protagonisti portano in scena narrazioni e riflessioni che coinvolgono il pubblico su scenari internazionali e tradizioni del territorio. La loro presenza arricchisce il programma e stimola il confronto tra i partecipanti.

Continua "Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano la rassegna culturale itinerante organizzata dal Sistema Bibliotecario intercomunale dell'area di Dalmine e quello intercomunale Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo, con la direzione artistica di Ornella Bramani con un programma di appuntamenti gratuiti, previa prenotazione, per offrire strumenti per leggere il presente e immaginare nuove traiettorie di futuro attraverso riflessioni su scenari internazionali e geopolitici o racconti radicati nel territorio, valorizzando storie, esperienze e tradizioni locali. Si ricorda che l'appuntamento previsto per il 13 marzo a Terno d'Isola con Gabriella Greison è stato annullato.