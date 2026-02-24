Civitavecchia incidente sull’Aurelia davanti al ristorante Esterina | un’auto si ribalta

Un'auto si è ribaltata questa mattina alle 8.15 sulla via Aurelia, davanti al ristorante Esterina, a causa di una manovra azzardata. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per estrarre i feriti e mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono arrivati anche i mezzi sanitari, che hanno soccorso le persone coinvolte. La strada è rimasta parzialmente chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso.

Civitavecchia, 24 febbraio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina alle ore 8.15 per un incidente stradale sulla via Aurelia, nel territorio comunale, all'altezza del ristorante Esterina. Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, due automobili si sono scontrate e una delle vetture è finita ribaltata su un fianco. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Civitavecchia, che ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l'area circostante. Gli occupanti delle auto sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso: secondo quanto riferito, non sembravano in condizioni preoccupanti.