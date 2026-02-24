’Città per il verde’ il premio Quaranta aree per i detenuti

Ritiriamo il premio ’ La città per il verde ’, storico riconoscimento nazionale che da anni valorizza le migliori pratiche di gestione, sviluppo e valorizzazione del verde urbano e del paesaggio in Italia. Essere qui mi rende particolarmente orgoglioso perché il progetto che abbiamo costruito e che viene premiato mette insieme il valore sociale con la cura dell’ambiente grazie al lavoro di collaborazione tra Comune e tante associazioni del territorio. Abbiamo scelto 40 aree verdi da riqualificare e abbiamo costruito un patto con i cittadini e una convenzione con il carcere di Ferrara per mettere al lavoro a favore della comunità chi sta scontando la propria pena e, anche grazie a questa attività, potrà avere la possibilità di costruirsi un futuro migliore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al parco Città d’Europa il premio per il verdeIl parco Città d’Europa di Carpi, inaugurato a maggio, ha ottenuto il premio nazionale ’La Città per il Verde’ 2026.

KilometroVerdeParma vince il Premio nazionale "La Città per il Verde" 2026KilometroVerdeParma Impresa Sociale ha ricevuto il Premio nazionale

’Città per il verde’, il premio . Quaranta aree per i detenutiConsegnato a Milano il riconoscimento al Comune per la migliore iniziativa tra il carcere cittadino e la riqualificazione del paesaggio. Grande risultato. ilrestodelcarlino.it

La Città per il Verde, Merenda ritira il riconoscimento alla 26esima edizione del premio nazionaleeggio Calabria ottiene il Premio La Città per il Verde 2026 grazie al progetto Quindici agorà per quindici quartieri ... ilmetropolitano.it

