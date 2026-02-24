Citta’ metropolitana Roma | delegata Mobilita’ avanti lavori su Sp Palombara e Braccianese

Manuela Chioccia, delegata alla Mobilità della Città metropolitana di Roma, ha visitato questa mattina i cantieri sulla strada provinciale 636 Palombara e sulla Braccianese Claudia 3a, dove si stanno eseguendo lavori di manutenzione. La scelta di intervenire su queste arterie deriva dalla necessità di migliorare la sicurezza e ridurre i disagi per gli automobilisti. L’intervento mira a rendere più efficienti le principali vie di collegamento tra i comuni limitrofi.

Questa mattina, la consigliera delegata della Città metropolitana di Roma Capitale per la Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia, ha effettuato un sopralluogo sulle strade provinciali 636 Palombara e 3a Braccianese Claudia, dove sono attualmente in corso importanti lavori di manutenzione. Lavori sulla Sp 636 Palombara. "I lavori sulla Sp 636 riguardano il rifacimento del manto stradale per il tratto che va dal chilometro 29,200 a quello 28,400" – spiega Chioccia in una nota. – "Una volta terminate le lavorazioni, verrà ristabilita la segnaletica orizzontale, fondamentale per garantire la sicurezza degli utenti della strada.