Cisterna ribaltata sull’E45 | 6 km di code e rischio chimico

Una cisterna si è ribaltata sull’E45, causando sei chilometri di traffico incolonnato e il rischio di fuoriuscite chimiche. L’incidente si è verificato alle 13:10 di ieri pomeriggio, quando il veicolo ha perso il controllo e si è rovesciato sul lato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le squadre di emergenza, che stanno gestendo la situazione e limitando i danni ambientali. La strada rimane chiusa, e si attende la ripresa del traffico.

Un incidente che ha bloccato l'E45: la cronologia precisa. Alle 13:10 di ieri pomeriggio, un evento imprevisto ha sconvolto la tranquillità della strada statale 3 bis Tiberina. Una cisterna carica di Biobutandiolo ha perso l'equilibrio all'altezza del chilometro 212,600, nei pressi di Borello. Non è stata la motrice a ribaltarsi, ma proprio la cisterna, un dettaglio che ha complicato non poco le operazioni di soccorso. L'autista, fortunatamente, è uscito illeso dall'incidente, ma la posizione del veicolo ha reso necessaria una chiusura immediata della strada. I primi a intervenire sono stati i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Bagno di Romagna, arrivati in corsia Sud.