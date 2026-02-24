Circolo Prato 2010 Easytech da applausi | ecco la seconda vittoria consecutiva

Il Circolo Prato 2010 Easytech ha conquistato una vittoria schiacciante contro il Tennis Tavolo Lucca, a causa di una prestazione offensiva molto efficace. La squadra ha segnato quattro punti e subito solo uno, dimostrando determinazione e coordinazione. La vittoria rafforza la posizione in classifica e rappresenta un passo importante per la salvezza. La partita ha visto un grande impegno da parte di tutti i giocatori in campo.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: il Circolo Prato 2010 Easytech si aggiudica con autorità lo scontro diretto per la salvezza, superando 4-1 il Tennis Tavolo Lucca e centrando la seconda affermazione stagionale, la seconda consecutiva. Un successo pesante nella quarta giornata di ritorno del girone B di A2, che consente ai pratesi di allungare sulle dirette rivali e di portarsi a sole due lunghezze dal quarto posto. Il derby toscano si era aperto in salita, con i lucchesi avanti 1-0 grazie al 3-1 di Gosha su Fatai. La reazione laniera è stata però immediata e concreta, trascinata dal bielorusso Aleksandr Khanin, autore di una doppietta di spessore: 3-0 su Di Fiore e 3-1 sull'indiano Gosh al termine di due sfide di alto livello tecnico.