Cinturrino oggi l’interrogatorio del poliziotto | Pentito di ciò che ha fatto

Carmelo Cinturrino è stato interrogato oggi nel carcere di San Vittore dopo aver ammesso di essere pentito delle sue azioni. La sua confessione arriva in seguito al fermo per l’omicidio di un giovane di 28 anni avvenuto a Rogoredo. Durante l’interrogatorio, ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a cambiare idea sulla sua condotta. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere dettagli sulla vicenda.

Oggi l’interrogatorio di convalida del fermo, nel carcere di San Vittore, per Carmelo Cinturrino, il poliziotto fermato per l’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri a Rogoredo. Le indagini ipotizzano l’omicidio volontario e sembrano smentire la versione dell’agente, che avrebbe ammesso di aver collocato la replica della Beretta 92 accanto al corpo. Le parole dell’avvocato: “Non ha mai preso un centesimo”. “Una cosa ci tiene a dire: non ha mai preso un centesimo da nessuno, questo me l’ha garantito. Lui si scusa con tutte le persone di cui ha tradito la fiducia. Dice di essere pentito nei confronti di tutta l’Italia perché dice ‘Io sono quello che dovevo far osservare la legge e ho sbagliato’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Meloni sul poliziotto Cinturrino: “Fatto gravissimo, ha tradito la nazione”. Schlein attacca: “Il governo ritiri lo scudo penale”L’arresto dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, accusato di aver ucciso un giovane a Rogoredo, ha suscitato forti polemiche.

Pusher ucciso a Rogoredo, oggi l’interrogatorio di CinturrinoCarmine Cinturrino, poliziotto coinvolto nell’uccisione di un pusher nel boschetto di Rogoredo, ha deciso di sottoporsi a un interrogatorio.

Carmelo Cinturrino: «Ho sbagliato. Chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa»«Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Carmelo ... ilmessaggero.it

Per la morte Abderrahim Mansouri, ucciso lo scorso 26 gennaio nel quartiere Rogoredo - a sud di Milano - dall'agente Carmelo Cinturrino, risulta accusato di omicidio volontario. Dopo il fermo dell'assistente capo di Polizia, eseguito oggi, lunedì 23 febbraio, e - facebook.com facebook

Molti non lo sanno, ma ci sono state diverse raccolte fondi per il #poliziotto arrestato oggi, #Cinturrino . Una di queste ha raccolto ben 15.000 euro da parte di una serie di idioti che hanno creduto alla propaganda di #Salvini e soci. Wanna Marchi aveva ragion x.com