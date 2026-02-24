Cincinelli va a tutto gas È campione nei 60 ostacoli

Riccardo Cincinelli ha vinto il titolo toscano nei 60 ostacoli, spinto dalla voglia di migliorarsi e dalla determinazione. Durante la gara a Firenze, il giovane atleta ha dimostrato grande concentrazione e velocità, arrivando primo con un record personale di 8 secondi. La sua vittoria riflette l’impegno messo nella stagione indoor e conferma il suo talento emergente nel panorama regionale. Ora si prepara per le prossime sfide atletiche.

AREZZO Riccardo Cincinelli dell’Alga Atletica Arezzo è campione toscano nei 60 ostacoli. Il velocista aretino, nato nel 2005, ha concluso la stagione di gare indoor con un’ottima prova al campionato toscano di Firenze che è valsa il gradino più alto del podio con il record personale di 8.49 secondi. La gara di Cincinelli (nella foto) ha preso il via con la vittoria nella batteria iniziale e con l’accesso alla finale dove è risultato il migliore della categoria Promesse e il terzo miglior toscano nella massima categoria degli Assoluti, dando seguito alla recente partecipazione ai campionati italiani giovanili e testimoniando la bontà della preparazione condotta allo stadio di atletica leggera di Arezzo insieme all’allenatrice Gloria Sadocchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

