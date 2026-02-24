Ciclone Harry distrugge simbolo di integrazione | ricostruiamo la Casa

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni alla Casa Gialla di Sampieri, un punto di riferimento per la comunità locale. La furia del vento ha spezzato le finestre e danneggiato le strutture, mettendo a rischio l’attività di associazioni e volontari che usavano lo spazio. Dopo la tempesta, i residenti si preparano a intervenire per ricostruire il simbolo di integrazione e collaborazione che rappresentava. Le prime operazioni di messa in sicurezza sono già iniziate.

Simona e la Casa Gialla di Sampieri: un simbolo da ricostruire dopo il ciclone Scicli, 24 febbraio 2026 – Un ciclone chiamato Harry ha quasi distrutto la Casa Gialla sul molo di Sampieri, un luogo simbolo di integrazione e solidarietà. La struttura, nata sei anni fa dall’incontro tra una donna e un bambino albanese, ha accolto per anni bambini di diverse nazionalità, diventando un punto di riferimento per la comunità. Oggi, dopo il passaggio del ciclone, si cerca di raccogliere fondi per la sua ricostruzione. La storia della Casa Gialla inizia con Simona, che ha trasformato la paura di un bambino di restare solo durante i temporali in un progetto educativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu Ricostruiamo insieme, Assif lancia la campagna di raccolta fondi per sostenere i comuni colpiti dal ciclone HarryAssif ha avviato una campagna di raccolta fondi per supportare i comuni della Città Metropolitana di Messina colpiti dal ciclone Harry. Dopo il ciclone Harry, Sinistra Italiana: "Ricostruiamo con i soldi del ponte sullo Stretto"Dopo i danni causati dal ciclone Harry, Sinistra Italiana propone di destinare le risorse previste per il ponte sullo Stretto alla ricostruzione e al supporto delle zone colpite, in particolare la Sicilia.