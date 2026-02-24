ciclistica pavullese ai nastri di partenza luca covili domani al via al giro di sardegna

Luca Covili partecipa al Giro di Sardegna, dopo che la squadra Ciclistica Pavullese è stata ufficialmente presentata domenica scorsa. La formazione, guidata dal presidente Gino Mariani e dal direttore Mauro Maia Caselli, si prepara a correre con entusiasmo. Covili si allena duramente per questa gara che si svolge sull’isola, nota per le sue salite impegnative. La squadra conta di portare avanti con determinazione il proprio progetto.

Presentata domenica scorsa la Ciclistica Pavullese presieduta dallo storico presidente Gino Mariani, con la regia di Mauro Maia Caselli. Saranno ancora i Giovanissimi i protagonisti della stagione 2026, con l'organizzazione a settembre del classico circuito degli assi in centro a Pavullo. Con il saluto dell'assessora al bilancio Alice Sargenti e per la federciclismo regionale Milena Cavani, e del presidente provinciale Enzo Varini, hanno sfilato ragazzi che indosseranno i colori del club frignanese: Marina Miccichè, Sofia e Davide Birsan, Lorenzo e Mattia Cerri, Giacomo Covili, Matteo Bruschinu,Thomas Orsini, Gabriel Ferro, Valentino Tosetti, Emanuele Cesa, Matteo Bardani, Simone Caselli e Gabriele Frunza, mentre è stato premiato Alfonso Miccichè che nell'imminente stagione difenderà i colori della Ciclistica Maranello tra gli esordienti.

