La polemica tra Salvini e Meloni si accende dopo la tragica morte di un poliziotto a Milano, causata da un intervento in strada. Le dichiarazioni dei leader politici hanno suscitato critiche, perché sono state giudicate affrettate e strumentali. In molti accusano i politici di aver sfruttato il lutto per promuovere nuove misure di sicurezza. La discussione si concentra ora sulla responsabilità delle dichiarazioni pubbliche in momenti delicati come questo.

Avete sputato sentenze prima del tempo. Avete strumentalizzato la morte di un uomo per approvare l'ennesimo decreto sicurezza. Avete addirittura fatto propaganda sul cadavere per il Sì al referendum. Avete sbagliato male, a questo giro. E ora vi prendete le vostre responsabilità, grazie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lega: Salvini, ‘Vannacci capitolo chiuso, dispiace ma nessuna preoccupazione'Matteo Salvini chiude definitivamente la questione Vannacci.

Sparatoria a Milano, 20enne ucciso da un poliziotto. «Aveva una pistola a salve» | Salvini: «Io con l'agente senza se e senza ma»A Milano, nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria in cui un giovane di 20 anni è stato ucciso da un agente di polizia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sea Watch, per Salvini il risarcimento alla ong di Carola Rackete è follia, io ho rischiato anni di galera; Ci dispiace Salvini e Meloni, ma sul poliziotto killer di Milano il disastro è tutto vostro; Le piroette di Salvini: Sto con il poliziotto un minuto dopo; Non parlo di cose che non so quando le cose cambiano; Omicidio Rogoredo, Schlein attacca: Il governo riveda l'impunità preventiva delle forze dell'ordine.

Lega: Salvini, ‘Vannacci capitolo chiuso, dispiace ma nessuna preoccupazione’Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Per me è il capitolo chiuso. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, risponde così ad una domanda sulla decisione di Roberto Vannacci di lasciare il partito. Ne ho ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Salvini: Se Hitler non ha messo in ginocchio la Russia, non ci riuscirà l’Ue. E Mosca gli fa i complimentiFanno discutere le parole critiche di Matteo Salvini sul riarmo contro la Russia. Il vicepremier ha espresso così i suoi dubbi sul tema: ‘Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ... fanpage.it

Sonny Olumati. Scott Dugdale · Moments Emotional. Salvini contro Vannacci: capitolo chiuso, gli abbiamo spalancato le porte di casa "Dispiace umanamente, ma non preoccupa. Dopo un po' passa". Matteo Salvini rompe il silenzio dopo l'uscita del Gene - facebook.com facebook

Dal “più legittima difesa di così, mi dispiace che il pm abbia aperto un fascicolo odioso per omicidio volontario” detto a caldo, al “non parlo di cose che non conosco, ma se qualcuno sbaglia, va accertato” di ieri. Et voilà: in poco più di tre settimane il doppio salt x.com