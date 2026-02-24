Ci chiederete scusa Garlasco l’avvocato Taccia all’attacco

L’avvocato Taccia ha criticato duramente la gestione del caso di Garlasco, innescando un acceso dibattito pubblico. La puntata di Lo Stato delle Cose ha messo in evidenza le incongruenze nelle indagini e le accuse di errori giudiziari. La discussione si concentra sulle responsabilità e sulle presunte mancanze delle autorità coinvolte. Le dichiarazioni dell’avvocato hanno acceso nuove polemiche tra gli esperti e i cittadini interessati. La vicenda continua a suscitare attenzione e discussioni.

La nuova puntata di Lo Stato delle Cose ha riportato sotto i riflettori uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni, il delitto di Garlasco. In una serata carica di aspettative, il conduttore Massimo Giletti ha scelto di affrontare il tema proprio nel giorno del deposito della consulenza firmata dalla professoressa Cristina Cattaneo, un passaggio che potrebbe avere un peso determinante nella rilettura dell’intera vicenda. >> Garlasco, clamoroso De Rensis: ribalta tutto in tv Il clima in studio è apparso subito teso. Le immagini, i documenti e le ricostruzioni hanno scandito una narrazione che ha rimesso al centro orari, celle telefoniche e telefonate, elementi che negli anni hanno contribuito a costruire l’impianto accusatorio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Stasi sorrideva…”. Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio scatena il caos: cosa ha detto Angela TacciaRecenti dichiarazioni di Angela Taccia hanno suscitato grande attenzione, portando alla diffusione di immagini sui social che hanno alimentato un acceso dibattito pubblico.

Garlasco, botta e risposta Giletti-Taccia: "Non quadra", "Mai fatto"Massimo Giletti solleva dubbi sul caso di Garlasco, affermando che le prove non tornano, dopo aver ascoltato testimonianze contrastanti.

