Chrome cambia tutto | arriva lo schermo diviso che elimina il caos delle schede aperte
Google ha annunciato l’implementazione dello schermo diviso in Chrome 145, per ridurre il disordine delle schede aperte. La scelta deriva dalla necessità di migliorare la gestione delle attività multiple, che spesso creano confusione tra le finestre di lavoro. Questa funzione permette di visualizzare due pagine contemporaneamente, semplificando la navigazione tra documenti, ricerche e video. La nuova funzionalità mira a rendere più efficiente il lavoro quotidiano degli utenti digitali.
Google ha deciso di trasformare Chrome in qualcosa di più di un semplice browser. Con l'arrivo della versione 145, il colosso di Mountain View introduce una serie di aggiornamenti pensati per chi vive gran parte della giornata davanti allo schermo, passando da un documento all'altro, da una ricerca a una videochiamata, senza mai abbandonare quella finestra che ormai è diventata il quartier generale digitale di milioni di persone. La novità più attesa si chiama Chrome Split View, letteralmente la vista divisa. In pratica, il browser permette ora di visualizzare due schede contemporaneamente all'interno della stessa finestra, senza dover ricorrere alle soluzioni offerte dal sistema operativo.
Google chrome schermo diviso nativo arriva e cambia la tua navigazioneGoogle Chrome introduce una funzione di schermo diviso nativa, dopo mesi di attese, per migliorare la gestione delle schede e aumentare la produttività.
Aggiornamento delle schede verticali di chrome potrebbe cambiare il modo in cui organizzi la navigazioneGoogle Chrome sta per aggiornare le schede verticali, introducendo un nuovo pannello chiamato
