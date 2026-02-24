Chivu a Sky | Rimonta? Tutto è possibile ma dobbiamo avere equilibrio Ecco perchè ho scelto Frattesi
Chivu, allenatore dell’Inter, ha spiegato che la decisione di schierare Frattesi nasce dalla necessità di rafforzare il centrocampo dopo le recenti difficoltà della squadra. Ha sottolineato che una rimonta è ancora possibile, ma solo mantenendo equilibrio e disciplina. Durante la conferenza stampa, ha anche menzionato che la scelta del giocatore è stata dettata dalla sua energia e capacità di adattarsi alle strategie di gara. La partita di questa sera si presenta come una sfida importante.
Inter News 24 Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Bodo Glimt a San Siro: le dichiarazioni. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-BodøGlimt, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Con la squadra reduce dalla vittoria di Lecce e salda a 64 punti in campionato, l’allenatore ha chiesto ai suoi massima lucidità per ribaltare il 3-1 dell’andata. PAROLE – « Tutto è fattibile, sta a noi, alla nostra determinazione e atteggiamento ma anche equilibrio da fare e da trovare, tutto è fattibile. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chivu a Sky: «Rimonta difficile ma possibile, San Siro sarà il dodicesimo uomo. Senza Lautaro servirà…»Chivu ha dichiarato che la difficile rimonta dell’Inter contro il Bodo Glimt dipende dalla determinazione della squadra e dal supporto dei tifosi.
