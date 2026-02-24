Chiffi protagonista anche a Capodimonte | una donna accoltella il marito perché insultava l’arbitro

Chiffi ha diretto anche a Capodimonte un episodio inaspettato: una donna ha ferito il marito con un coltello, credendo che i suoi insulti all’arbitro fossero rivolti a lei. L’uomo di 40 anni, tifoso dell’Atalanta, era impegnato a seguire il match Napoli contro l’Atalanta. La donna, arrabbiata, ha agito subito dopo aver ascoltato le parole dell’uomo, scatenando una lite violenta nel loro appartamento. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Dopo il match Atalanta-Napoli, un uomo di 40 anni (tifoso azzurro) a Capodimonte è stato accoltellato dalla moglie, la quale pensava che gli insulti del marito fossero rivolti a lei. In realtà, l’uomo ce l’aveva con le decisioni in campo dell’arbitro Chiffi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Sangue, un coltello conficcato nella parete e un uomo trasportato d’urgenza in ospedale. Immagini che si sono materializzate nel salotto di una coppia dopo Atalanta-Napoli. Tutto è nato dalla tensione in campo: la decisione del Var di revocare un rigore agli azzurri ha scatenato la rabbia dell’uomo che, in un momento di frustrazione, ha iniziato a inveire contro lo schermo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

