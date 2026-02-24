Chiffi non sarà una punizione | o turn-over o un turno in B Ha sbagliato ma nulla di che Gazzetta

Chiffi ha commesso un errore durante la partita Atalanta-Napoli, ma non rischia sanzioni. La decisione deriva dalla volontà di evitare una punizione, preferendo un cambio di ruolo o una trasferta in Serie B. La scelta è stata presa dopo aver valutato l’incidente in campo, che non è stato considerato grave. La società ha preferito non applicare sanzioni, concentrandosi invece sulla sua futura presenza in campo.

La Gazzetta dello Sport, con Matteo Dalla Vite, specifica che non ci sarà alcuna punizione per l’arbitro di Atalanta-Napoli. Ha sbagliato ma rientrerà nel normale turn-over o al massimo farà un turno in Serie B. Lo scrive la Gazza: Hanno sbagliato nell’immediatezza, sul campo: ma non verranno messi in panchina o fermati. Marco Piccinini e Daniele Chiffi hanno lasciato a desiderare nei due-tre episodi chiave in Milan-Parma e Atalanta-Napoli (più il secondo del primo, in verità.) ma da quel che trapela in ambito Can è che al massimo verranno “sottoposti” al classico turnover o ripartiranno dalla Serie B (più Chiffi, in verità), già in questa settimana: niente panchina insomma ma spiegazione delle criticità ai diretti interessati che è già avvenuta in forma privata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

