Chiffi ha arbitrato tre volte il Napoli | tre sconfitte degli azzurri a Milano non vide un rigore su McTominay

Chiffi ha diretto tre partite del Napoli e tutte le ha perse, una sequenza negativa che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La causa principale sembra essere la sua interpretazione delle fasi di gioco, come nel match di Milano dove non ha assegnato un rigore su McTominay. I tifosi azzurri si sono lamentati più volte delle sue decisioni, che hanno influenzato il risultato finale. La sua presenza in campo continua a suscitare discussioni tra gli appassionati.

Tre su tre: ottima statistica. Chiffi a Bergamo stava rovinando la sua statistica ma poi si è rifatto nel corso della partita tra rigore revocato e soprattutto gol annullato. Con le sue decisioni ha spianato a strada alla rimonta bergamasca. Ricorda il Corriere dello Sport che col Napoli quest'anno l'arbitro è stato infallibile, un cecchino. Scrive Fabio Mandarini: Manna ha ricordato il rigore negato a Hojlund contro la Juve allo Stadium per un nettissimo fallo di Bremer; nella stessa azione, tra l'altro, c'erano gli estremi per punire l'intervento di Kalulu su Vergara in area.