Chiffi fermo sì ma troppo poco Il Corsport critica la decisione dei vertici dell’Aia

Il giudice di gara Chiffi è rimasto fermo, ma la sua decisione ha suscitato polemiche, poiché molti considerano che non abbia agito in modo deciso. La scelta di intervenire con un intervento limitato ha acceso un dibattito tra gli addetti ai lavori, che chiedono maggiore fermezza nelle decisioni sul campo. La partita tra Atalanta e Napoli ha acceso le discussioni sui limiti delle azioni arbitrali e sulla loro efficacia.

© Ilnapolista.it - Chiffi fermo, sì, ma troppo poco. Il Corsport critica la decisione dei vertici dell’Aia

Chiffi stop (ma non troppo), questo il titolo del commento di Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport oggi a proposito di quanto accaduto in Atalanta- Napoli. Chiffi non verrà veramente fermato per gli errori commessi, anzi, già questa sera sarà al Var in Champions. “Fermo, sì, ma non troppo. Anzi, verrebbe da dire: troppo poco. La prestazione di Daniele Chiffi non è piaciuta a nessuno. Men che meno al suo designatore, Gianluca Rocchi, che ha contestato non solo gli episodi (il non rigore per il Napoli e il gol annullato per un non fallo di Hojlund), ma anche la gestione di tutta la partita. Bene, direte voi, stangata in vista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it I vertici AIA contro Conte! Clima teso e rischio altissimo: la richiesta dei vertici arbitrali fa discutereDopo la partita tra Inter e Napoli, le dichiarazioni di Antonio Conte hanno suscitato reazioni da parte dei vertici arbitrali. Espulsione dell’imam Shahin, Meloni critica la decisione dei giudici: “Così si indebolisce la sicurezza”La Corte d’Appello di Torino ha deciso di interrompere il trattenimento dell’imam Mohamed Shahin, destinatario di un decreto di espulsione. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Arbitri sotto accusa, Chiffi sarà fermato per gli errori in Atalanta-Napoli; Nessuna stangata per Chiffi dopo gli orrori di Atalanta-Napoli: e domani al Var contro Mourinho!; Repubblica - Chiffi fermato dopo Atalanta-Napoli, l'AIA ammette l'errore su Hojlund: corretto il goal di Milan-Parma; Atalanta-Napoli 2-1, Chiffi e Palladino condannano Conte. Nessuna stangata per Chiffi dopo gli orrori di Atalanta-Napoli: e domani al Var contro Mourinho!ROMA - Fermo, sì, ma non troppo. Anzi, verrebbe da dire: troppo poco. La prestazione di Daniele Chiffi non è piaciuta a nessuno. Men che meno al suo designatore, Gianluca Rocchi, che ha contestato non ... corrieredellosport.it Clamoroso Chiffi, stop di un solo turno ma per riposo: ripartirà subitoIl Corriere dello Sport con un focus sugli errori di domenica a Bergamo fa sapere che Chiffi verrà fermato ma solo per un turno dal designatore degli arbitri. Una scelta a dir poco ... tuttonapoli.net CalcioNapoli24.it - Faccia a faccia Conte-Chiffi negli spogliatoi! COSA É SUCCESSO: https://bit.ly/4tNH2Pn - facebook.com facebook