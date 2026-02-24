Chieti | 21 milioni per i pet boom economico in Abruzzo

Il settore dei pet a Chieti ha attirato 21 milioni di euro grazie alla crescente domanda di prodotti e servizi per gli animali domestici. La forte richiesta ha portato nuove imprese e ha creato posti di lavoro nella regione. Le attività commerciali locali rispondono alle esigenze dei proprietari, aumentando così la presenza di negozi, centri di assistenza e servizi di pet sitting. Questa evoluzione sta trasformando l’economia del territorio.

La Pet Economy del Chietino: 21 milioni di euro per i pet, un settore in crescita. Nel cuore dell’Abruzzo, la passione per gli animali domestici si traduce in un vero e proprio motore economico. La provincia di Chieti, con 21 milioni di euro spesi nel 2024 per prodotti e servizi per gli amici a quattro zampe, detiene il primato regionale. Un fenomeno che va ben oltre il semplice affetto per i pet, trasformandosi in un settore dinamico capace di generare occupazione e valore aggiunto. I numeri parlano chiaro: 19 milioni di euro sono stati investiti in articoli per animali domestici, mentre 2 milioni sono stati destinati a servizi veterinari e altre cure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

