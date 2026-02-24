Chiesa più sicura servono 150mila euro

Il ripristino della sicurezza alla chiesa di Sant’Adriano III Papa è stato avviato dopo che mancavano 150mila euro di fondi. La mancanza di risorse aveva fermato i lavori di consolidamento dell’edificio, considerato un punto di riferimento storico a Spilamberto. Giovedì scorso sono ripresi i lavori, che prevedono interventi strutturali per rafforzare le pareti e il tetto. La fine dei lavori si avvicina, ma ancora bisogna raccogliere i fondi necessari.

Giovedì scorso è ripreso il cantiere alla chiesa parrocchiale di Sant'Adriano III Papa, tra piazza Roma e via Monache, con un intervento atteso da tempo per mettere in sicurezza uno dei luoghi simbolo di Spilamberto (l'edificazione di Sant'Adriano risale al decreto di Papa Innocenzo III del 28 maggio 1214). La parrocchia, intanto, anche tramite un volantino diffuso domenica scorsa, fa appello a enti e privati per raccogliere fondi per questi lavori. "Abbiamo stimato – spiega il parroco, Don Davide Sighinolfi – che occorreranno circa 150.000 euro. Di questi, ci aspettiamo che 70mila euro arrivino dall'8 per mille e altri 30mila dalla Fondazione Rangoni Machiavelli.