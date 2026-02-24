Chicco Cerea afferma che le stelle Michelin sono un motivo di orgoglio, non un’ossessione, a causa della pressione costante nel mondo della ristorazione. La sua passione per la cucina si riflette in un locale giovane e informale, dove ogni dettaglio, dagli arredi ai piatti, esprime dedizione e precisione. Cerea ammette di non aver mai desiderato apparire in televisione, preferendo concentrarsi sulla qualità del suo lavoro. La sua attenzione ai clienti resta il punto centrale del suo approccio.

Brusaporto. Un concept giovane, fresco, casual, accompagnato dalla solita e maniacale cura del dettaglio, tanto nei piatti quanto negli arredi, la stessa che da sessant’anni caratterizza l’impegno della famiglia Cerea. DaV Grill Cantalupa è formalmente l’ultimo arrivato del gruppo, ma concettualmente è stato il primo a essere concepito: l’epoca era quella del Covid, tra chiusure totali e stringenti limitazioni al mondo della ristorazione, ma solo a settembre dello scorso anno è partito a gonfie vele. Su restyling dell’architetto Joseph Di Pasquale ( che in città ha firmato il progetto di ChorusLife ), è nato uno spazio già iconico, con ampie vetrate che si affacciano sulla piscina, fuoco a vista e un elegante lounge bar: “Prima c’era solo una tettoia – ricorda lo chef Enrico “Chicco” Cerea – Quando ci imposero di mangiare all’aperto e ben distanziati abbiamo aggiunto qualche tavolo e un piccolo barbecue, mentre il forno per la pizza c’era già. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Chicco Cerea: Le stelle un orgoglio, non un'ossessione. Io in tv Non mi ha mai preso il cuore