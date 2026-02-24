Chiara e Alice flower designer | Lasciamo parlare i nostri fiori e creiamo connessioni emotive Bello lavorare con Anderson

Chiara Sapiente e Alice Di Stefano hanno deciso di collaborare dopo aver condiviso esperienze nel settore eventi, motivati dalla voglia di esprimere emozioni attraverso i fiori. Chiara, floral designer e ex ballerina, porta un tocco artistico, mentre Alice, esperta di gestione, contribuisce con un approccio organizzativo. La loro collaborazione, che include progetti di grande impatto, si basa sulla volontà di creare connessioni profonde tramite il linguaggio floreale. Ora, stanno pianificando un nuovo evento in città.

Chiara Sapiente, 47 anni, floral designer, ballerina di rockabilly, una grande passione per il vintage, e Alice Di Stefano 38 anni, una passato recente a gestire eventi dal punto di vista manageriale, era nel team dalle Olimpiadi di Londra del 2012, il suo inizio con il botto. In comune Chiara e Alice hanno una grande passione per i fiori, che detta così sembra banale e invece no, dalle loro mani nascono vere e proprie magie, che coniugano estetica e natura. Installazioni di fiori che dialogano con oggetti di design, diventando un tutt’uno. Chiara, figlia di un pittore, e una nonna da cui ha ereditato la curiosità diventata amore folle per i fiori fonda il suo "SFUMATUREDICIPRIA" nel 2015. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

