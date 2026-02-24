Chi sono Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026 | età altezza peso nomi fidanzati

Maria Antonietta e Colombre sono tra i protagonisti di Sanremo 2026, perché hanno presentato una canzone che unisce sonorità indie e testi intensi. Entrambi hanno origini nelle Marche e condividono non solo il palco ma anche la vita privata. La loro partecipazione ha attirato l'attenzione di pubblico e critica per l’originalità del progetto. La loro presenza al festival segna un passo importante nella loro carriera musicale.

Tra i protagonisti in gara a Sanremo 2026, il Festival ha accolto una proposta raffinata e fortemente indie: Maria Antonietta e Colombre, due cantautori marchigiani uniti nella vita privata e nel percorso artistico. La loro presenza tra i Big di Sanremo 2026 ha rappresentato un incontro tra sensibilità affini, capace di portare sul palco dell'Ariston un racconto intimo, poetico e contemporaneo.

Chi sono Maria Antonietta e Colombre, in gara a Sanremo 2026Maria Antonietta e Colombre sono i protagonisti della selezione di Sanremo 2026, a causa della loro lunga carriera e del forte legame artistico.

