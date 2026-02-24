Chi sono le tre ex mogli di Kabir Bedi la prima tradita con l’amante poi scomparsa

Kabir Bedi ha vissuto un matrimonio con Protima Bedi nel 1968, causato dalla forte attrazione tra i due. La coppia ha avuto due figli, Pooja e Siddharth, prima di separarsi. La relazione si è conclusa in modo burrascoso, con la scoperta di un’amante che ha portato alla rottura definitiva. La prima moglie è scomparsa dalla sua vita, lasciando ricordi contrastanti. Oggi si conoscono meglio le sue tre ex mogli e le vicende che le hanno coinvolte.

Kabir Bedi si sposato la prima volta nel 1968 con Protima Bedi (d’origine indiana) dalla quale ha avuto due figli, Pooja Bedi e Siddharth Bedi. Il secondo figlio della coppia, Siddhart, è morto suicida a 25 anni a causa della schizofrenia e il lutto ha segnato profondamente Kabir Bedi e sua moglie. Kabir Bedi non ha mai fatto segreto di aver avuto una “relazione aperta” con la sua prima moglie, e per molto tempo l’attore è stato legato contemporaneamente con Parveen Babi. “ Non ho mai ritenuto Parveen responsabile della fine del mio matrimonio. È successo molto prima che lei entrasse in scena ”, ha dichiarato Bedi all’ International Business Time. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Kabir Bedi compie 80 anni: le 4 mogli, il figlio suicida, i mesi da monaco, l'intervista ai Beatles, Sandokan e Can Yaman. «Mangiare cibo cattivo mi mette di malumore»Il 16 gennaio, Kabir Bedi celebra il suo ottantesimo compleanno.

Il programma della prima serata di Sanremo 2026. Can Yaman sul palco con Kabir BediCan Yaman sale sul palco di Sanremo 2026 perché la sua presenza è stata confermata come ospite speciale.

Stasera Kabir Bedi sarà ospite a Sanremo 2026 e quasi sicuramente parlerà di Sandokan, il suo successo più grande degli anni '70. La sua vita però, non è sempre stata felice: in più occasioni infatti, ha parlato della tragica scomparsa del figlio a soli 25. Un e - facebook.com facebook

Il nuovo Sandokan è il primo co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. È molto emozionato, ma finge di essere rilassato. Consce tutti i pezzi di Laura Pausini. E questa sera incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi x.com