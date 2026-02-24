Chi sono i tre figli di Kabir Bedi Pooja Adam e Siddharth morto suicida

Da metropolitanmagazine.it 24 feb 2026

Kabir Bedi ha tre figli: Pooja, Adam e Siddharth, quest’ultimo morto suicida nel 1997 a 25 anni per una grave forma di schizofrenia. La tragedia ha segnato profondamente la famiglia, che aveva avuto figli con due mogli diverse. Pooja è un’attrice e conduttrice, mentre Adam lavora come attore e modello. La vita dei figli di Bedi riflette un intreccio di successi e dolore, in un racconto che coinvolge anche la perdita precoce di Siddharth.

Kabir Bedi ha avuto tre figli da due matrimoni diversi, Pooja Bedi  (attrice e conduttrice) e il compianto  Siddharth Bedi  (morto suicida nel 1997 a 25 anni a causa della schizofrenia) con la prima moglie Protima, e  Adam Bedi  (attore e modello) con la seconda moglie Susan Humphreys.  Chi sono i tre figli di Kabir Bedi. Pooja  ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni ha preso parte a vari programmi televisivi di successo come Bigg Boss e Fear Factor, oltre ad ottenere successo come attrice nel panorama di Bollywood. L’altro figlio di Kabir,  Adam Bedi,  è invece nato dal matrimonio con Susan Humphreys e lavora come modello e attore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

