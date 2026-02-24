chi sono i tre figli di kabir bedi pooja adam e siddharth morto suicida

Kabir Bedi ha tre figli: Pooja, Adam e Siddharth, quest’ultimo morto suicida nel 1997 a 25 anni per una grave forma di schizofrenia. La tragedia ha segnato profondamente la famiglia, che aveva avuto figli con due mogli diverse. Pooja è un’attrice e conduttrice, mentre Adam lavora come attore e modello. La vita dei figli di Bedi riflette un intreccio di successi e dolore, in un racconto che coinvolge anche la perdita precoce di Siddharth.

Kabir Bedi ha avuto tre figli da due matrimoni diversi, Pooja Bedi (attrice e conduttrice) e il compianto Siddharth Bedi (morto suicida nel 1997 a 25 anni a causa della schizofrenia) con la prima moglie Protima, e Adam Bedi (attore e modello) con la seconda moglie Susan Humphreys. Chi sono i tre figli di Kabir Bedi. Pooja ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni ha preso parte a vari programmi televisivi di successo come Bigg Boss e Fear Factor, oltre ad ottenere successo come attrice nel panorama di Bollywood. L’altro figlio di Kabir, Adam Bedi, è invece nato dal matrimonio con Susan Humphreys e lavora come modello e attore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Chi sono le tre ex mogli di Kabir Bedi (la prima tradita con l’amante, poi scomparsa)

Stasera Kabir Bedi sarà ospite a Sanremo 2026 e quasi sicuramente parlerà di Sandokan, il suo successo più grande degli anni '70. La sua vita però, non è sempre stata felice: in più occasioni infatti, ha parlato della tragica scomparsa del figlio a soli 25. Un e - facebook.com facebook

Il nuovo Sandokan è il primo co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. È molto emozionato, ma finge di essere rilassato. Consce tutti i pezzi di Laura Pausini. E questa sera incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi x.com